Экспертная автоматизация животноводства
- Работаем с 2003 года
- Более 500 клиентов
- 100% сертифицированные продукты
Наши продукты
Наши клиенты
Это часть наших клиентов.
Нашими разработками пользуются 500+ хозяйств в России, Беларуси, Казахстане, Украине, Эстонии.
Нам нравится сотрудничать с интересными клиентами и помогать им экономить.
Нашими разработками пользуются 500+ хозяйств в России, Беларуси, Казахстане, Украине, Эстонии.
Нам нравится сотрудничать с интересными клиентами и помогать им экономить.
Крупнейший кролиководческий комплекс России
Топ-10 производитель свинины в России
Интегрированный агропромышленный холдинг с полным циклом производства продукции
Московский зоопарк - один из старейших зоопарков Европы
Крупнейший вертикальный агрохолдинг России
Наши партнеры
Белгородский государственный аграрный университет
Партнёры с 2016 года
ФНЦПС им. В.М. Горбатова
Партнеры с 2018 года
Белгородская Ассоциация производителей свинины
Партнёры с 2016 года
Россельхознадзор
Партнёрство с 2017 года
1С
Партнеры с 2003 года
Национальный Союз Свиноводов
Партнёрство с 2012 года
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