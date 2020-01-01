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Экспертная автоматизация животноводства

  • Работаем с 2003 года
  • Более 500 клиентов
  • 100% сертифицированные продукты
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Наши продукты
Меркурий
Меркурий
Автоматическое оформление ветеринарных документов
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Свиноводство
Свиноводство
Автоматизация зоотехнического и племенного свиноводства
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Зоопарки
Зоопарки
Автоматизация зоопарков - учет животных, кормов, рационов
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Кролиководство
Кролиководство
Автоматизация зоотехнического и племенного кролиководства
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КРС
КРС
Автоматизация работы с крупным рогатым скотом
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Овцеводство
Овцеводство
Автоматизация племенного и товарного овцеводства
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Наши клиенты
Это часть наших клиентов.
Нашими разработками пользуются 500+ хозяйств в России, Беларуси, Казахстане, Украине, Эстонии.
Нам нравится сотрудничать с интересными клиентами и помогать им экономить.
КРОЛЪ и К
Крупнейший кролиководческий комплекс России
Агроэко
Топ-10 производитель свинины в России
Сибирская аграрная группа
Интегрированный агропромышленный холдинг с полным циклом производства продукции
Московский зоопарк
Московский зоопарк - один из старейших зоопарков Европы
РусАгро
Крупнейший вертикальный агрохолдинг России
Наши сертификаты
Сертификат на программный продукт Сертификат на программный продукт
Сертификат на программный продукт Сертификат на программный продукт
Сертификат на программный продукт Сертификат на программный продукт
Свидетельство о регистрации Свидетельство о регистрации
Свидетельство о регистрации Свидетельство о регистрации
Наши партнеры
Белгородский государственный аграрный университет
Белгородский государственный аграрный университет
Партнёры с 2016 года
ФНЦПС им. В.М. Горбатова
ФНЦПС им. В.М. Горбатова
Партнеры с 2018 года
Белгородская Ассоциация производителей свинины
Белгородская Ассоциация производителей свинины
Партнёры с 2016 года
Россельхознадзор
Россельхознадзор
Партнёрство с 2017 года
1С
Партнеры с 2003 года
Национальный Союз Свиноводов
Национальный Союз Свиноводов
Партнёрство с 2012 года
Отзывы
Московский зоопарк
Колхоз имени Горина
Киево-Жураки АПК
АО Шувалово
Агротек
Новгородский бекон
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